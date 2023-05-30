Фернандо Алонсо выставил на продажу одну из редких моделей Феррари

Испанский гонщик "Астон Мартин", двукратный чемпион мира Фернандо Алонсо сообщил, что выставил свой экземпляр машины Ferrari Enzo на торгах Monaco Car Auctions.

Машина выполнена в красном цвете и оснащена двигателем мощностью 660 лошадиных сил, шестилитровым мотором V12, шестиступенчатой роботизированной коробкой передач и задним приводом.

"Рад сообщить, что выставляю свой Ferrari Enzo номер один на продажу в Monaco Car Auctions. Надеюсь, новому владельцу этого уникального изделия оно очень понравится", — написал Алонсо на своей странице в социальных сетях.