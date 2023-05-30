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Фернандо Алонсо выставил на продажу одну из редких моделей Феррари
На аукционах она продавалась около 2,5 миллионов долларов
Фото: MARCA
Испанский гонщик "Астон Мартин", двукратный чемпион мира Фернандо Алонсо сообщил, что выставил свой экземпляр машины Ferrari Enzo на торгах Monaco Car Auctions.
Машина выполнена в красном цвете и оснащена двигателем мощностью 660 лошадиных сил, шестилитровым мотором V12, шестиступенчатой роботизированной коробкой передач и задним приводом.
"Рад сообщить, что выставляю свой Ferrari Enzo номер один на продажу в Monaco Car Auctions. Надеюсь, новому владельцу этого уникального изделия оно очень понравится", — написал Алонсо на своей странице в социальных сетях.
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