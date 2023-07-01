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Ферстаппен выиграл спринт Гран-при Австрии-2023

Автоспорт
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Завтра состоится главная гонка

Ферстаппен выиграл спринт Гран-при Австрии-2023

Фото: Getty Images

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Пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен победил в спринте Гран-при Австрии-2023. Второе место занял пилот этой же команды Серхио Перес. Третьим стал Карлос Сайнс из Феррари.

Ферстаппен уступил лидерство напарнику по команде Серхио Пересу на старте, но быстро отыгрался и вошел в ритм впереди, оторвавшись от конкурентов и пересекая финишную черту с комфортным отрывом от мексиканца Карлоса Сайнса.

Главная гонка состоится завтра в 16:00.

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В статье: Макс Ферстаппен Карлос Сайнс Серхио Перес Гран-при Австрии
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