Ферстаппен выиграл спринт Гран-при Австрии-2023

Пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен победил в спринте Гран-при Австрии-2023. Второе место занял пилот этой же команды Серхио Перес. Третьим стал Карлос Сайнс из Феррари.

Ферстаппен уступил лидерство напарнику по команде Серхио Пересу на старте, но быстро отыгрался и вошел в ритм впереди, оторвавшись от конкурентов и пересекая финишную черту с комфортным отрывом от мексиканца Карлоса Сайнса.

Главная гонка состоится завтра в 16:00.