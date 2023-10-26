Норрис отказался подписывать контракт с Ред Булл

Обозреватель Формулы-1 Джо Сейвуд рассказал, что "Ред Булл" всерьёз рассматривал кандидатуру британского пилота Ландо Норриса в качестве напарника трёхкратного чемпиона мира Макса Ферстаппена, а также поведал о причинах, по которым пилот "Макларена" отказался от идеи смены команды.

"Несколько недель назад ходили смутные разговоры о том, что "Ред Булл" надеется выкупить Ландо Норриса, несмотря на его контракт с "Маклареном", для участия в гонках в напарниках с Максом Ферстаппеном в сезоне-2024. Все это отрицали, но дискуссии, определённо, имели место быть. Мне сказали, что в конце концов Ландо отказался от этого, потому что выступления "Макларена" улучшились", — написал Сейвуд в своём блоге.

Отметим, что Ландо Норрис проводит свой пятый сезон в Формуле-1. В личном зачёте сезона-2023 он занимает шестое место и сохраняет математические шансы на борьбу за второе место.