Ферстаппен установил новый рекорд Формулы-1

29 октября состоялась гонка 20-го этапа Формулы-1 Гран-при Мексики, победителем которой стал пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен.

Победа на Гран-при Мексики стала для Ферстаппена, досрочно выигравшего нынешний чемпионат, 16-й в сезоне. Таким образом голландец улучшил собственный рекорд Формулы-1 по количеству побед по ходу одного сезона, который он установил в прошлом году.

Кроме того, трёхкратному чемпиону мира удалось одержать 51-ю победу в карьере.