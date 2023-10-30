  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. Ферстаппен установил новый рекорд Формулы-1
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ферстаппен установил новый рекорд Формулы-1

Автоспорт
(1 голосов)

Пилот продолжает феерить

Ферстаппен установил новый рекорд Формулы-1

Фото: twitter.com/F1

Новина українською

29 октября состоялась гонка 20-го этапа Формулы-1 Гран-при Мексики, победителем которой стал пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен.

Победа на Гран-при Мексики стала для Ферстаппена, досрочно выигравшего нынешний чемпионат, 16-й в сезоне. Таким образом голландец улучшил собственный рекорд Формулы-1 по количеству побед по ходу одного сезона, который он установил в прошлом году.

Кроме того, трёхкратному чемпиону мира удалось одержать 51-ю победу в карьере.

По теме
yellow-arrow
В Хаасе назвали причину аварии Кевина Магнуссена
yellow-arrow
Хюлькенберг ведет переговоры с Ауди о контракте
yellow-arrow
У Карлоса Сайнса проблемы со здоровьем накануне Гран-при Мексики
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Макс Ферстаппен
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде