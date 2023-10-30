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Ферстаппен установил новый рекорд Формулы-1
Пилот продолжает феерить
Фото: twitter.com/F1
29 октября состоялась гонка 20-го этапа Формулы-1 Гран-при Мексики, победителем которой стал пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен.
Победа на Гран-при Мексики стала для Ферстаппена, досрочно выигравшего нынешний чемпионат, 16-й в сезоне. Таким образом голландец улучшил собственный рекорд Формулы-1 по количеству побед по ходу одного сезона, который он установил в прошлом году.
Кроме того, трёхкратному чемпиону мира удалось одержать 51-ю победу в карьере.
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