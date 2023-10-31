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Хэмилтон: У Ред Булл чемпионский болид, просто Пересу не везет

Автоспорт
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Ряд экспертов считают, что болид Макса сильнее

Хэмилтон: У Ред Булл чемпионский болид, просто Пересу не везет

Фото: F1

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Британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон высказался о борьбе с Серхио Пересом из "Ред Булл" за второе место в личном зачёте по итогам сезона-2023 в Формуле-1.

"Всё зависит от уикендов Чеко. У них чемпионский болид. Ему просто не везёт в некоторых случаях. Я потерял достаточно много очков в предыдущих гонках, но он тоже потерял очки. Потеряв очки в Остине, я не думал, что он будет в пределах досягаемости, но после Мексики мы настроены на лучшие выступления. Будет бонусом оказаться вторым в личном зачёте", — приводит слова Хэмилтона Mirror.

Напомним, до завершения чемпионата 2023 года остаётся три этапа. Льюис Хэмилтон отстаёт от Серхио Переса на 20 очков.

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В статье: Льюис Хэмилтон
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