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Хэмилтон: У Ред Булл чемпионский болид, просто Пересу не везет
Ряд экспертов считают, что болид Макса сильнее
Фото: F1
Британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон высказался о борьбе с Серхио Пересом из "Ред Булл" за второе место в личном зачёте по итогам сезона-2023 в Формуле-1.
"Всё зависит от уикендов Чеко. У них чемпионский болид. Ему просто не везёт в некоторых случаях. Я потерял достаточно много очков в предыдущих гонках, но он тоже потерял очки. Потеряв очки в Остине, я не думал, что он будет в пределах досягаемости, но после Мексики мы настроены на лучшие выступления. Будет бонусом оказаться вторым в личном зачёте", — приводит слова Хэмилтона Mirror.
Напомним, до завершения чемпионата 2023 года остаётся три этапа. Льюис Хэмилтон отстаёт от Серхио Переса на 20 очков.
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