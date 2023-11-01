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Экс-глава аэродинамического отдела Мерседеса: Хочу сделать паузу после 23 лет работы
Пока специалист не спешит искать работу
фото - twitter.com
Экс-глава аэродинамического отдела и технический директор "Мерседеса" Майк Эллиот высказался по поводу решения уйти из команды.
"Я решил, что сейчас самое время сделать следующий шаг, за пределы "Мерседеса" — сначала взять паузу и подвести итоги после 23 лет работы в этом виде спорта, а затем найти для себя следующий вызов. Я хотел бы поблагодарить своих партнёров по команде за фантастические 12 сезонов, проведённые вместе, и пожелать им всяческих успехов в последующие годы", — приводит слова Эллиота сайт Формулы-1.
Под руководством Эллиота был разработан болид "Мерседеса" сезона-2022. После неудачного начала сезона-2023 в "Мерседесе" провели рокировку, и на должность Эллиота пришёл Джеймс Эллисон, ранее уже работавший в команде.
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