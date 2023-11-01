Ферстаппен: 16 побед в этом сезоне — настоящее безумие

Пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен высказался в преддверии Гран-при Бразилии Формулы-1, который пройдёт с 3 по 5 ноября.

"То, что мы смогли отметиться 16 победами в этом сезоне — настоящее безумие. После прошлого сезона я не думал, что нам удастся это повторить", — приводит слова Ферстаппена пресс-служба "Ред Булл".

Напомним, Макс Ферстаппен досрочно стал победителем общего зачёта пилотов в текущем сезоне Формулы-1, завоевав третий подряд титул чемпиона мира.