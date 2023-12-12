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Названы изменения в новом болиде Феррари
Изменения коснуться и коробки передач
В преддверии нового сезона команды планируют обновления своих болидов. Перед зимней паузой появилась первая информация о том, какие изменения следует ожидать в болиде "Феррари".
Согласно информации Motorsport Italia, в отличие от SF-23, ожидается, что коробка передач на Ferrari 676 станет тоньше на 20 мм с обеих сторон, что поможет установить диффузор большего размера для балансировки задней оси. Сообщается, что трансмиссия останется прежней, но станет намного легче.
Одним из ключевых изменений станет конструкция кинематики, которая будет полностью переработана, следуя концепциям "Ред Булл". Ожидается, что изменения помогут пилотам эффективнее проводить торможение и стабилизировать поведение кузова так, чтобы болид был менее чувствителен к изменениям высоты дорожного просвета.
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