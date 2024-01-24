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Бывший пилот Формулы-1: Если Серхио Перес продолжит в том же духе, то его заменит Риккардо
Ранее Перес жаловался на болид
Фото: Livesport
Бывший пилот Формулы-1 голландец Кристиан Альберс считает, что австралиец Даниэль Риккардо из "Альфа Таури" имеет шансы на переход в "Ред Булл".
"Обидно, что Лиаму Лоусону не досталось места. Он отлично справлялся на протяжении пяти уикендов, пока заменял травмированного Даниэля Риккардо. Я считаю, что Лоусон заслужил шанс, особенно если говорить об "Альфа Таури". И я не буду удивлён, если возможность появится в 2024 году.
Если Серхио Перес продолжит в том же духе, как по мне, высока вероятность того, что его заменит Риккардо. При условии, что он будет хорошо выступать. И тогда путь для Лоусона будет открыт", — приводит слова Альберса издание De Telegraaf.
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