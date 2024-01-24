  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. Бывший пилот Формулы-1: Если Серхио Перес продолжит в том же духе, то его заменит Риккардо 
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бывший пилот Формулы-1: Если Серхио Перес продолжит в том же духе, то его заменит Риккардо 

Автоспорт

Ранее Перес жаловался на болид

Бывший пилот Формулы-1: Если Серхио Перес продолжит в том же духе, то его заменит Риккардо 

Фото: Livesport

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Бывший пилот Формулы-1 голландец Кристиан Альберс считает, что австралиец Даниэль Риккардо из "Альфа Таури" имеет шансы на переход в "Ред Булл".

"Обидно, что Лиаму Лоусону не досталось места. Он отлично справлялся на протяжении пяти уикендов, пока заменял травмированного Даниэля Риккардо. Я считаю, что Лоусон заслужил шанс, особенно если говорить об "Альфа Таури". И я не буду удивлён, если возможность появится в 2024 году.

Если Серхио Перес продолжит в том же духе, как по мне, высока вероятность того, что его заменит Риккардо. При условии, что он будет хорошо выступать. И тогда путь для Лоусона будет открыт", — приводит слова Альберса издание De Telegraaf.

По теме
yellow-arrow
Ferrari 1963 года ушла с молотка за $ 17,9 млн
yellow-arrow
Альфа Таури официально объявила новое название команды с 2024 года
yellow-arrow
Организаторы Гран-при Венгрии показали, как проходит реконструкция трассы
формула-1 Даниэль Риккардо
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости