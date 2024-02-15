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Серхио Перес показал свой шлем к сезону-2024
Мексиканец в новом сезоне будет выступать с Максом Ферстаппеном
Фото: Sportscasting
Пилот "Ред Булл" Серхио Перес показал свой шлем к предстоящему сезону Формулы-1.
Действующий контракт Серхио Переса с "Ред Булл" рассчитан до конца 2024 года. Мексиканец является вице-чемпионом серии GP2 (2010). С 2011 года он выступает в Формуле-1, а с 2021-го является гонщиком команды "Ред Булл".
Напомним, в минувшем сезоне "Ред Булл" досрочно одержал победу в Кубке конструкторов.
¡Hola, new helmet! ???? Presenting @SChecoPerez's lid for 2024 ???? pic.twitter.com/tmyg9wxKY9— Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) February 14, 2024
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