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Новый болид Уильямса впервые выехал на трассу

Автоспорт

Болид проходит обкатку в Бахрейне

Новый болид Уильямса впервые выехал на трассу

Фото: Williams Racing

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Британская команда Формулы-1 показала выход на трассу своего нового болида FW46. Соответствующее видео появилось в социальных сетях гоночного коллектива. Обкатка автомобиля проходит в Бахрейне перед тестами.

Напомним, в предстоящем сезоне за "Уильямс" будут выступать британец Александер Албон и представитель США Логан Сарджент. В минувшем году Албон занял 13-е место, набрав 27 очков. Уроженец Лондона дважды по ходу чемпионата поднимался на седьмое место. Сарджент занял 22-е место, набрав всего одно очко.

В Кубке конструкторов "Уильямс" в 2023 году занял седьмое место, набрав 28 очков.

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