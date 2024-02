Новый болид Уильямса впервые выехал на трассу

Британская команда Формулы-1 показала выход на трассу своего нового болида FW46. Соответствующее видео появилось в социальных сетях гоночного коллектива. Обкатка автомобиля проходит в Бахрейне перед тестами.

Напомним, в предстоящем сезоне за "Уильямс" будут выступать британец Александер Албон и представитель США Логан Сарджент. В минувшем году Албон занял 13-е место, набрав 27 очков. Уроженец Лондона дважды по ходу чемпионата поднимался на седьмое место. Сарджент занял 22-е место, набрав всего одно очко.

В Кубке конструкторов "Уильямс" в 2023 году занял седьмое место, набрав 28 очков.

Eyes on the ‘46 ????⚡️ pic.twitter.com/QjsiNGIXbc

The FW46 rolls out in Bahrain ???????????? pic.twitter.com/VTxA0ytMWT