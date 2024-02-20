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Новый болид Уильямса впервые выехал на трассу
Болид проходит обкатку в Бахрейне
Фото: Williams Racing
Британская команда Формулы-1 показала выход на трассу своего нового болида FW46. Соответствующее видео появилось в социальных сетях гоночного коллектива. Обкатка автомобиля проходит в Бахрейне перед тестами.
Напомним, в предстоящем сезоне за "Уильямс" будут выступать британец Александер Албон и представитель США Логан Сарджент. В минувшем году Албон занял 13-е место, набрав 27 очков. Уроженец Лондона дважды по ходу чемпионата поднимался на седьмое место. Сарджент занял 22-е место, набрав всего одно очко.
В Кубке конструкторов "Уильямс" в 2023 году занял седьмое место, набрав 28 очков.
Eyes on the ‘46 ????⚡️ pic.twitter.com/QjsiNGIXbc— Williams Racing (@WilliamsRacing) February 20, 2024
The FW46 rolls out in Bahrain ???????????? pic.twitter.com/VTxA0ytMWT— Williams Racing (@WilliamsRacing) February 20, 2024
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