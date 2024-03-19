Cовладелец Ред Булл прислал в компанию шпиона после скандала с Хорнером

Основной акционер "Ред Булл" Чалерм Йювидья, контролирующий 51 процент акций, отправил одного из своих людей (сообщается, что это член семьи) в штаб-квартиру "Ред Булл". Об этом пишет Bild, ссылаясь на свои источники.

Сообщается, что решение Йювидьи может быть связано с недавним скандалом с руководителем команды Кристианом Хорнером.

"Неназванный член семьи получает детальное представление о каждом отделе", — сообщил источник. Кроме того, говорится, что человека Чалерма в компании стали воспринимать как шпиона.

Напомним, ранее в отношении руководителя "Ред Булл" Кристиана Хорнера проводилась внутренняя проверка.