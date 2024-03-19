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Cовладелец Ред Булл прислал в компанию шпиона после скандала с Хорнером
Это связано со скандалом с Кристианом Хорнером
Основной акционер "Ред Булл" Чалерм Йювидья, контролирующий 51 процент акций, отправил одного из своих людей (сообщается, что это член семьи) в штаб-квартиру "Ред Булл". Об этом пишет Bild, ссылаясь на свои источники.
Сообщается, что решение Йювидьи может быть связано с недавним скандалом с руководителем команды Кристианом Хорнером.
"Неназванный член семьи получает детальное представление о каждом отделе", — сообщил источник. Кроме того, говорится, что человека Чалерма в компании стали воспринимать как шпиона.
Напомним, ранее в отношении руководителя "Ред Булл" Кристиана Хорнера проводилась внутренняя проверка.
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