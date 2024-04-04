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Ферстаппен: В Австралии ещё до гонки мы увидели признаки того, что с болидом что-то не так

Автоспорт

Пилот высказался о проблеме с болидом

Ферстаппен: В Австралии ещё до гонки мы увидели признаки того, что с болидом что-то не так

Фото: Sporting News

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен рассказал, что австрийская команда во время гоночного уикенда в Австралии заметила проблемы с болидом, но не смогла их определить.

"Я думаю, что уже в субботу мы увидели некоторые признаки того, что всё выглядело не так, как должно было быть. Конечно, сейчас, оглядываясь назад, можно сказать, что это происходило из тормозного суппорта. Но мы не смогли найти никаких неисправностей в машине.

Сходить с дистанции всегда плохо, но когда у тебя есть ошибка в спецификации или в чём-то ещё, то это ещё хуже. Так что мы просто будем двигаться дальше и извлекать из этого уроки, чтобы это не повторилось. Но обычно этого не должно происходить", — приводит слова Ферстаппена RaceFans.

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