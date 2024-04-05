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Мотор Хэмилтона не подлежит восстановлению после Гран-при Австралии

Автоспорт

В команде заявили, что проблема разовая

Мотор Хэмилтона не подлежит восстановлению после Гран-при Австралии

Фото: Sky Sports

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Силовая установка на болиде Льюиса Хэмилтона, которая вышла из строя на Гран-при Австралии, восстановлению не подлежит. Об этом информирует издание Autosport.

Таким образом, потеря двигателя на столь ранней стадии означает, что в течение сезона Льюис, скорее всего, в какой-то момент столкнётся с необходимостью превысить лимит по силовым установкам.

При этом подчёркивается, что потеря двигателя была лишь следствием разовой проблемы и не будет носить системный характер.

Напомним, победителем Гран-при Австралии стал пилот "Феррари" Карлос Сайнс.

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