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Мотор Хэмилтона не подлежит восстановлению после Гран-при Австралии
В команде заявили, что проблема разовая
Фото: Sky Sports
Силовая установка на болиде Льюиса Хэмилтона, которая вышла из строя на Гран-при Австралии, восстановлению не подлежит. Об этом информирует издание Autosport.
Таким образом, потеря двигателя на столь ранней стадии означает, что в течение сезона Льюис, скорее всего, в какой-то момент столкнётся с необходимостью превысить лимит по силовым установкам.
При этом подчёркивается, что потеря двигателя была лишь следствием разовой проблемы и не будет носить системный характер.
Напомним, победителем Гран-при Австралии стал пилот "Феррари" Карлос Сайнс.
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