Мотор Хэмилтона не подлежит восстановлению после Гран-при Австралии

Силовая установка на болиде Льюиса Хэмилтона, которая вышла из строя на Гран-при Австралии, восстановлению не подлежит. Об этом информирует издание Autosport.

Таким образом, потеря двигателя на столь ранней стадии означает, что в течение сезона Льюис, скорее всего, в какой-то момент столкнётся с необходимостью превысить лимит по силовым установкам.

При этом подчёркивается, что потеря двигателя была лишь следствием разовой проблемы и не будет носить системный характер.

Напомним, победителем Гран-при Австралии стал пилот "Феррари" Карлос Сайнс.