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Тото Вольфф: Пилоты Феррари стали ближе, чем другие гонщики

Автоспорт

Глава немецкой команды высказался о конкуренции

Тото Вольфф: Пилоты Феррари стали ближе, чем другие гонщики

Фото: The Checkered Flag

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Руководитель "Мерседеса" Тото Вольф выразил уверенность, что наблюдать за борьбой в Формуле-1 в нынешнем сезоне интересно.

"Я бы не стал говорить, что это не так [что наблюдать за борьбой неинтересно], потому что парни, которые впереди, заслуживают победы. К тому же мы видели, что пилоты "Феррари" стали ближе, чем другие гонщики. Нам просто нужно заставить себя показывать лучшие результаты и в конечном итоге бросить им вызов", — приводит слова Вольфа Crash.net.

В настоящий момент "Мерседес" занимает четвёртое место в Кубке конструкторов, имея в активе 34 очка.

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Тото Вольфф
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