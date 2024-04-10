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В Альпин высказались возможной продаже команды

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Ранее появились слухи, что французская команда может быть продана

В Альпин высказались возможной продаже команды

Фото: Твиттер Альпин

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Французская команда Формулы-1 "Альпин" прокомментировала недавние слухи о продаже.

Подобные сообщения появились на фоне неудачного начала нынешнего сезона Формулы-1. Сообщалось, что компания "Рено" из-за этого якобы может в итоге найти покупателя для команды.

"Слухи и различные комментарии о том, что команда выставлена на продажу, не соответствуют действительности. Гоночный коллектив категорически не продаётся", — приводит заявление "Альпин" издание Motorsport.

В настоящий момент "Альпин" занимает последнее место в Кубке конструкторов.

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