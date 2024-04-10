Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
В Мерседесе назвали кандидатов на замену Хэмилтону
Не исключается и пилот молодёжной программы
Фото: Motorsport.com
Руководитель "Мерседеса" Тото Вольфф составил список из трёх пилотов, кандидатуры которых рассматривает для своей команды после ухода Льюиса Хэмилтона в 2025 году. Об этом пишет Bild.
По данным источника, в список Вольфа входят Макс Ферстаппен ("Ред Булл"), Фернандо Алонсо ("Астон Мартин") и пилот молодёжной программы "Мерседеса" Андреа Кими Антонелли.
В то же время сообщается, что Вольфф рассчитывает на немецкого гонщика Себастьяна Феттеля.
В настоящий момент "Мерседес" занимает четвёртое место в Кубке конструкторов, имея в активе 34 очка.
Популярное сейчас
- Эстонский футболист отказался от капитанской повязки в сборной после своих высказываниях о войне России с Украиной
- Гвардиола - после матча с Реалом: Пересу надо побеспокоиться о качестве газона на стадионе
- "Я не дошел километр до стадиона, когда меня забрали представители ТЦК". Игрок Чайки рассказал, как оказался в составе ВСУ
- Советник Ред Булл: Ферстаппен дал понять в Японии, что остальные здесь только для второго места
- "Просто я не очень понимаю украинский язык". Минуты славы и падения Артема Милевского
- My love. Как Анастасия Лунина болела за мужа на Сантьяго Бернабеу. ФОТО