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В Мерседесе назвали кандидатов на замену Хэмилтону

Автоспорт

Не исключается и пилот молодёжной программы

В Мерседесе назвали кандидатов на замену Хэмилтону

Фото: Motorsport.com

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Руководитель "Мерседеса" Тото Вольфф составил список из трёх пилотов, кандидатуры которых рассматривает для своей команды после ухода Льюиса Хэмилтона в 2025 году. Об этом пишет Bild.

По данным источника, в список Вольфа входят Макс Ферстаппен ("Ред Булл"), Фернандо Алонсо ("Астон Мартин") и пилот молодёжной программы "Мерседеса" Андреа Кими Антонелли.

В то же время сообщается, что Вольфф рассчитывает на немецкого гонщика Себастьяна Феттеля.

В настоящий момент "Мерседес" занимает четвёртое место в Кубке конструкторов, имея в активе 34 очка.

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