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Названа гонка, в которой Хэмилтон дебютирует за Феррари
По окончании сезона пилот покинет Мерседес
Фото: Autoblog.nl
Семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон проведёт свою первую гонку в составе "Феррари" на Гран-при Австралии 2025 года.
В начале года стало известно, что Хэмилтон покидает команду "Мерседес", в составе которой он выиграл шесть из семи своих чемпионских титулов (2008, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020), и со следующего года будет выступать за "Феррари".
Согласно календарю на 2025 год, первой гонкой сезона станет Гран-при Австралии. Именно там, на трассе в Альберт-Парке Льюис Хэмилтон впервые выйдет на старт за рулём машины итальянской команды.
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