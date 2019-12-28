Баскетбол
Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
НБА. Милуоки на выезде побеждает Аталанту, Индиана минимально уступает Майами
Результаты тура НБА
Вашему вниманию результаты матчей очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации:
"Бостон" - "Квивленд"
129 - 117 (33-22; 29-25; 30-34; 37-36)
"Орландо" - "Филадельфия"
98 - 97 (19-21; 27-26; 25-21; 27-29)
"Шарлотт" - "Оклахома-Сити"
102 - 104 после ОТ (18-26; 25-27; 22-19; 29-22; 8-10)
"Атланта" - "Милуоки"
86 - 112 (19-32; 21-31; 23-21; 23-28)
"Майами" - "Индиана"
113 - 112 (25-27; 33-28; 26-27; 29-30)
"Голден-Стейт" - "Финикс"
105 - 96 (25-29; 18-22; 23-27; 39-18)
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