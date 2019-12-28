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Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

НБА. Милуоки на выезде побеждает Аталанту, Индиана минимально уступает Майами

Баскетбол
(1 голосов)

Результаты тура НБА

НБА. Милуоки на выезде побеждает Аталанту, Индиана минимально уступает Майами
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Вашему вниманию результаты матчей очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации:

"Бостон" - "Квивленд"

129 - 117 (33-22; 29-25; 30-34; 37-36)

"Орландо" - "Филадельфия"

98 - 97 (19-21; 27-26; 25-21; 27-29)

"Шарлотт" - "Оклахома-Сити"

102 - 104 после ОТ (18-26; 25-27; 22-19; 29-22; 8-10)

"Атланта" - "Милуоки"

86 - 112 (19-32; 21-31; 23-21; 23-28)

"Майами" - "Индиана"

113 - 112 (25-27; 33-28; 26-27; 29-30)

"Голден-Стейт" - "Финикс"

105 - 96 (25-29; 18-22; 23-27; 39-18)

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В статье: НБА
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