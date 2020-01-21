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НБА. Бостон разгромил Лейкерс, невнятный матч Михайлюка
Сегодняшний игровой день в регулярном чемпионате НБА состоял из 14 матчей.
Вашингтон – Детройт 106:100 (30:35, 30:23, 23:23, 23:19)
Вашингтон: Бил (29 + 6 передач), Маинми (21 + 7 подборов), Брайант (13).
Детройт: Роуз (21), Драммонд (18 + 16 подборов), Снелл (16).
Святослав Михайлюк за 24 минуты набрал 10 очков (4 из 13 с игры, 2 из 9 трехочковых) и собрал 2 подбора.
Атланта – Торонто 117:122 (25:36, 35:21, 22:26, 35:39)
Атланта: Янг (42 + 15 передач), Коллинз (17 + 11 подборов), Хантер (13), Реддиш (13 + 8 подборов).
Торонто: Пауэлл (27), Ванвлит (20), Сиакам (18).
Алексей Лень не выходил на площадку из-за травмы.
Бруклин – Филадельфия 111:117 (32:29, 36:35, 23:26, 20:27)
Бруклин: Динвидди (22 + 7 передач), Леверт (16 + 6 передач), Клэкстон (15).
Филадельфия: Симмонс (34 + 12 подборов + 12 передач), Хорфорд (19), Ричардсон (15).
Хьюстон – Оклахома 107:112 (25:22, 39:35, 23:14, 20:41)
Хьюстон: Уэстбрук (32 + 11 подборов + 12 передач), Харден (29 + 9 подборов + 6 передач), Хауз (13).
Оклахома: Пол (28 + 8 подборов), Галлинари (25 + 13 подборов), Шредер (23).
Мемфис – Нью-Орлеан 116:126 (30:31, 20:38, 27:29, 39:28)
Мемфис: Брукс (31 + 9 подборов), Джарен Джексон (19), Морэнт (16 + 9 передач).
Нью-Орлеан: Холидэй (36), Ингрэм (25 + 6 передач), Мелли (15).
Милуоки – Чикаго 111:98 (30:23, 23:29, 31:25, 27:21)
Милуоки: Адетокумбо (28 + 14 подборов + 10 передач), Миддлтон (24 + 6 передач), Мэттьюз (13).
Чикаго: ЛаВин (24), Данн (15), Янг (14).
Шарлотт – Орландо 83:106 (27:19, 18:32, 20:21, 18:34)
Шарлотт: Монк (20), Вашингтон (19 + 7 подборов), Грэм (15 + 6 передач).
Орландо: Фурнье (26), Вучевич (24 + 10 подборов), Росс (19).
Кливленд – Нью-Йорк 86:106 (26:26, 24:23, 14:30, 22:27)
Кливленд: Секстон (17), Осман (14), Томпсон (13 + 22 подбора).
Нью-Йорк: Моррис (19), Рэндл (19 + 9 подборов), Буллок (12).
Майами – Сакраменто 118:113 OT (21:24, 35:34, 20:20, 29:27, 13:8)
Майами: Нанн (25 + 7 подборов + 6 передач), Джонсон (22), Драгич (18),
Сакраменто: Бьелица (22), Хилд (20 + 7 подборов + 7 передач), Бэгли (15 + 15 подборов).
Бостон – Лейкерс 139:107 (33:30, 36:25, 35:25, 35:27)
Бостон: Тейтум (27), Уокер (20 + 7 передач), Браун (20 + 6 передач).
Лейкерс: Макги (18), Джеймс (15 + 7 подборов + 13 передач), Рондо (13).
Миннесота – Денвер 100:107 (29:26, 25:29, 25:26, 21:26)
Миннесота: Таунс (28 + 8 подборов), Окоги (16 + 8 подборов), Уиггинс (15).
Денвер: Портер (20 + 14 подборов), Грант (19 + 7 подборов), Бартон (18).
Юта – Индиана 118:88 (29:23, 27:21, 24:19, 38:25)
Юта: Митчелл (25), Гобер (20 + 14 подборов), Богданович (16).
Индиана: А. Холидэй (12), Тернер (12), Лэмб (11).
Финикс – Сан-Антонио 118:120 (26:28, 25:38, 32:30, 35:24)
Финикс: Букер (37 + 7 подборов), Эйтон (25 + 12 подборов), Рубио (15 + 9 передач).
Сан-Антонио: Уайт (25 + 7 передач), Форбс (24), Олдридж (19).
Портленд – Голден Стэйт 129:124 OT (27:23, 26:34, 34:35, 26:21, 16:11)
Портленд: Лиллард (61 + 10 подборов + 7 передач), Уайтсайд (17 + 21 подбор + 6 блок-шотов), Саймонс (15).
Голден Стэйт: Беркс (33 + 7 подборов + 8 передач), Расселл (27 + 8 подборов + 9 передач), Паскалл (22 + 13 подборов).