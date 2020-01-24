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Прометей второй раз в сезоне обыграл Днепр

Баскетбол
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Команда Журавлева уступила с разницей в три очка

Прометей второй раз в сезоне обыграл Днепр
Новина українською

Днепр принимал Прометей в центральном матче игровой недели регулярного чемпионата Суперлиги Пари-Матч.

Хозяева оформили рывок в первой части стартовой 10-минутки, поведя в счете 18: 9. Прометей неплохо атаковал с игры, однако проиграл подборы и не справился с Терреллом, выйдя со скамейки, за 5 минут принес Днепру 9 очков. Взрывная первая четверть завершилась со счетом 32:26 в пользу команды Дениса Журавлева.

Вторую четверть гости начали уже из своего рывка 13: 5, который вывел Прометей вперед. Обменивались команды мини-рывками в течение всей второй 10-минутки, но последнее слово было за Днепром, а именно за Террела, который закрыл первую половину двумя очками с сиреной в быстром отрыве. К большому перерыву команды классно атаковали из-за дуги, демонстрируя в целом довольно скоростной и эффектный баскетбол.

Третья четверть была уже более ровной, но также довольно результативной. А вот решающим в этом матче стал рывок Прометея на старте четвертой десятиминутки одним из инициаторы которого стал Морис Крик, который набрал 6 очков, а его соотечественники Миллер и Майерс поддержали партнера по команде и помогли гостям увеличить преимущество до 9 очков за 3 минуты до конца матча.

Днепр сумел подтянуться в счете, сократить отставание и даже имел шанс перевести игру в овертайм. Но спастись команда Дениса Журавлева не успела, второй раз в сезоне уступив Прометею дома - 94:97.

Суперлига Пари-Матч. Регулярный чемпионат

Днепр, СК Шинник

Днепр - Прометей 94:97 (32:26, ​​23:27, 21:24, 18:20)

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В статье: БК Днепр БК Прометей (Камянское)
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