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Суперлига. Днепр побеждает Запорожье, Одесса уступает Черкасским Мавпам
Результаты тура Суперлиги
Вашему вниманию результаты матчей очередного тура украинской баскетбольной Суперлиги:
1) "Днепр" - "Запорожье"
92 - 64 (23-17; 28-15; 21-16; 20-16)
"Днепр": Дугат (12), Закурдаев (8), Сизов (9), Фесенко (9), Глебов (9), Чумаков (4), Шундель (13), Корниенко (11), Террел (14), Коломойский (3 ).
"Запорожье": Шевченко (11), Столлворт (10), Рэндольф (10), Кейтрик (4), Мироненко (3), Липовцев (1), Кожемякин (5), Титов (0), Немцу (5), Михеев (0 ), Буц (0), Сандул (15).
2) "Химик" - "Киев-Баскет"
83 - 88 (16-23; 24-18; 24-19; 19-28)
"Химик": Уильямс (20), Югба (13), Войналович (5), Салливан (21), Ковалев (5), Марченко (14), Рахимшаиков (2), Головчик (0), Козак (0), Клевзуник (0 ), Зотов (3).
"Киев-Баскет": Коренюк (12), Классен (8), Хилл (11), Крутоус (11), Павлов (11), Шеферд (0), Близнюк (17), Заяц (0), Кондраков (1), Пустозвонов (5), Петров (12).
3) "Одесса" - "Черкасские Мавпы"
65 - 69 (12-24; 20-13; 17-18; 16-14)
"Одесса": Щепкин (8), Винн (10), Климов (0), Артамонов (0), Браун (28), Месси (0), Ткачук (0), Кадыгроб (0), Прокопенко (5), Фризен (6 ), Новиков (6), Носков (0).
"ЧМ": Джейлин (1), Кольченко (3), Скопинцев (4), Ткаченко (2), Руслов (0, Беликов (6), Хаджифейзович (18), Бондаренко (0), Райт (25), Попов (5) , Конев (5), Сергеев (0).
Турнирная таблица Суперлиги: