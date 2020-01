НБА в честь Брайанта изменила формат Матча всех звезд

В память о трагически погибшего в авиакатастрофе Коби Брайанта Матч всех звезд пройдет по нестандартному формату.

Как сообщает НБА, каждая из трех первых четвертей выставочного поединка будет начинаться со счета 0:0. Перед решающей четвертью результаты трех первых отрезков матча будут посчитаны в единый счет. Четвертая четверть будет длиться не традиционные 12 минут, а до 24 набранных очков в честь №24, под которым Брайант проводил вторую часть своей карьеры.

За победу в каждой четверти команды на выбор перечислят в благотворительную организацию 100 тысяч долларов, а за победу в матче – 200 тысяч.

The NBA announced today a new format for the 2020 NBA All-Star Game that makes the outcome of every quarter count for charity. The changes include a new fourth-quarter format that will honor the late Kobe Bryant.



