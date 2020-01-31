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НБА в честь Брайанта изменила формат Матча всех звезд

Баскетбол
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Лига почтит память легенды.

НБА в честь Брайанта изменила формат Матча всех звезд
Новина українською

В память о трагически погибшего в авиакатастрофе Коби Брайанта Матч всех звезд пройдет по нестандартному формату.

Как сообщает НБА, каждая из трех первых четвертей выставочного поединка будет начинаться со счета 0:0. Перед решающей четвертью результаты трех первых отрезков матча будут посчитаны в единый счет. Четвертая четверть будет длиться не традиционные 12 минут, а до 24 набранных очков в честь №24, под которым Брайант проводил вторую часть своей карьеры.

За победу в каждой четверти команды на выбор перечислят в благотворительную организацию 100 тысяч долларов, а за победу в матче – 200 тысяч.

Коби Брайант 18 раз выступал на Матче всех звезд. Легенда Лейкерс четырежды становился MVP поединка.

Матч всех звезд НБА пройдет 16 февраля в Чикаго на арене United Center.

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В статье: Коби Брайант НБА Матч звезд НБА
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