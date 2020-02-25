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В Лос-Анджелесе появился невероятный стрит-арт в память о Брайанте
Фанаты положили цветы к этим творениям
В Лос-Анджелесе, любители стрит-арта подготовили серию работ посвященных легенде "Лейкерс" Коби Брайанту и его дочери Джиджи, которые погибли в авиакатастрофе 26 января.
Возле этих шедевров люди ложили цветы, плакаты, оставляли фото и писали записки.
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