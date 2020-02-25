В Лос-Анджелесе появился невероятный стрит-арт в память о Брайанте

В Лос-Анджелесе, любители стрит-арта подготовили серию работ посвященных легенде "Лейкерс" Коби Брайанту и его дочери Джиджи, которые погибли в авиакатастрофе 26 января.

Возле этих шедевров люди ложили цветы, плакаты, оставляли фото и писали записки.