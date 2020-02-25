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В Лос-Анджелесе появился невероятный стрит-арт в память о Брайанте

Баскетбол
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Фанаты положили цветы к этим творениям

В Лос-Анджелесе появился невероятный стрит-арт в память о Брайанте
Новина українською

В Лос-Анджелесе, любители стрит-арта подготовили серию работ посвященных легенде "Лейкерс" Коби Брайанту и его дочери Джиджи, которые погибли в авиакатастрофе 26 января.

Возле этих шедевров люди ложили цветы, плакаты, оставляли фото и писали записки.

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В статье: Коби Брайант Джиджа Брайант
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