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Чемпионат Италии по баскетболу досрочно завершен
Понижения и повышения в классе не будет
Чемпионат Италии по баскетболу сезона-2019/20 досрочно завершён из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает официальный сайт Федерации баскетбола Италии.
Такое решение было принято в связи с тем, что правительство Италии не определило никаких дат потенциального возобновления проведения спортивных мероприятий в стране. Многие клубы разрешили легионерам покинуть страну.
Второй по рангу дивизион итальянского первенства — Серия В — также был завершён досрочно. Ни одна из команд не будет понижена или повышена в статусе по итогам сезона.