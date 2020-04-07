Чемпионат Италии по баскетболу досрочно завершен

Чемпионат Италии по баскетболу сезона-2019/20 досрочно завершён из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает официальный сайт Федерации баскетбола Италии.

Такое решение было принято в связи с тем, что правительство Италии не определило никаких дат потенциального возобновления проведения спортивных мероприятий в стране. Многие клубы разрешили легионерам покинуть страну.

Второй по рангу дивизион итальянского первенства — Серия В — также был завершён досрочно. Ни одна из команд не будет понижена или повышена в статусе по итогам сезона.