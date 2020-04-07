  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Чемпионат Италии по баскетболу досрочно завершен
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Чемпионат Италии по баскетболу досрочно завершен

Баскетбол
(1 голосов)

Понижения и повышения в классе не будет

Чемпионат Италии по баскетболу досрочно завершен
Новина українською

Чемпионат Италии по баскетболу сезона-2019/20 досрочно завершён из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает официальный сайт Федерации баскетбола Италии.

Такое решение было принято в связи с тем, что правительство Италии не определило никаких дат потенциального возобновления проведения спортивных мероприятий в стране. Многие клубы разрешили легионерам покинуть страну.

Второй по рангу дивизион итальянского первенства — Серия В — также был завершён досрочно. Ни одна из команд не будет понижена или повышена в статусе по итогам сезона.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Чемпионат Италии
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...