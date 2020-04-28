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Однажды Михайлюк набрал 47 очков в матче Лиги развития. ВИДЕО
Украинец в декабре 2018 года выстрелил в составе Саус Бэй Лейкерс.
Фарм-клуб Лейкерс обыграл Аризону (119:114), а Святослав Михайлюк с 47-ю очками повторил рекорд результативности сезона в Лиге развития.
Михайлюк реализовал 16 из 23 бросков с игры, включая 5 из 9 трехочковых, а также отправил в цель 10 из 11 штрафных. Святослав провел на площадке 34 минут и завершил матч с показателем «+15».
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