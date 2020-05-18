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Джордан лучше ЛеБрона во всем – мнение фанатов НБА

Баскетбол
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Легенда прошлого разгромил звезду наших дней.

Джордан лучше ЛеБрона во всем – мнение фанатов НБА
Новина українською

В ESPN при помощи голосования 600 респондентов из двух возрастных групп (18-34 года и свыше 35 лет) провели параллели между карьерами Майкла Джордана и ЛеБрона Джеймса и получили однозначный результат – 6-кратный чемпион НБА из Чикаго Буллз по всем 17 пунктам переиграл форварда Лейкерс.

Среди более возрастной группы участников опроса Джордан получил 79% голосов. Вторая часть опрошенных возрастом от 18 до 34 лет чуть активней голосовала за ЛеБрона – 34% против 66% у Джордана.

Ближе всего к Джордану Джеймс подобрался в категории «лучший защитник» и «лучший плеймейкер» (59 на 41 в пользу Майкла).

67% участников опроса от ESPN считают, что в игре один на один до 21 очка Майкл Джордан обыграл бы ЛеБрона Джеймса.

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В статье: ЛеБрон Джеймс НБА Майкл Джордан
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