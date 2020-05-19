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Чемпионат Германии по баскетболу возобновится в июне в Мюнхене

Баскетбол
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Полное расписание будет предоставлено в течении нескольких дней

Чемпионат Германии по баскетболу возобновится в июне в Мюнхене
Новина українською

Руководство немецкого баскетбола официально подтвердило информацию о возобновлении чемпионата Германии. Сезон будет доигран в Мюнхене, сообщает Eurohoops. Ожидается, что остаток турнира будет проведён в июне. Полное расписание на следующий месяц представят в течение нескольких дней.

Напомним, согласно новому формату в заключительной стадии чемпионата страны примут участие 10 команд, разделённые на две группы. В первую войдут "Бавария", "Крайльсхайм", "Ольденбург", "Геттинген" и "Ульм". Во вторую — "Брозе Бамберг", "Альба", "Фехта", "Людвигсбург" и "Скайлайнерс".

На момент приостановки регулярного чемпионата в первенстве Германии лидировала мюнхенская "Бавария". Ранее сообщалось, какие меры безопасности будут приняты при возобновлении сезона в Германии.

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В статье: Чемпионат Германии
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