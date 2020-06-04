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Игрок НБА записал песню против жестокости полицейских. ВИДЕО

Баскетбол
(1 голосов)

Лонзо Болл поддержал протесты в США.

Игрок НБА записал песню против жестокости полицейских. ВИДЕО
Новина українською

Песня разыгрывающего Нью-Орлеана стала реакцией на недавнюю смерть темнокожего Джорджа Флойда, который скончался вскоре после того, как полицейский Дерек Шовин при задержании на протяжении нескольких минут коленом прижимал шею Флойда к земле.

Смерть Джорджа Флойда спровоцировала в США массовые протесты, которые позднее переросли в беспорядки и погромы с грабежами.

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В статье: НБА Лонзо Болл
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