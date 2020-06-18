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Лучший молодой игрок Суперлиги отказался от участия в драфте НБА

Баскетбол
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Андрей Войналович не пойдет на ярмарку талантов.

Лучший молодой игрок Суперлиги отказался от участия в драфте НБА
Новина українською

Форвард Химика в конце апреля попал в список участников драфта НБА, но теперь выяснилось, что Войналович снимет свою кандидатуру.

"Сейчас выход на драфт для него – это больше пиар, ведь чемпионат оборвался. Люди из НБА хотели приехать в Южный и посмотреть на него во время Финала четырех, скауты также хотели увидеть его вживую во время матчей плей-офф.

Когда мы выставили его кандидатуру на драфт, много скаутов клубов НБА начали звонить и интересоваться.

Мы будем продолжать развивать Андрея, чтобы снова выставить его кандидатуру в следующем году. У него еще будет возможность для этого", - приводит официальный сайт ФБУ слова главного тренера Химика Виталия Степановского.

В регулярном чемпионате Суперлиги форвард Химика провел 24 матча, набирая в среднем за игру по 7,9 очка, 4,0 подбора и 1,7 передачи.

Также Войналович возглавил рейтинг самых эффективных игроков клуба из Южного – за 28 минут 20-летний форвард в среднем набирал по 11,0 балла.

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В статье: БК Химик (Южный) драфт НБА Андрей Войналович
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