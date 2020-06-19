4 года назад Кливленд обыграл Голден Стэйт в финале НБА. ВИДЕО

Кавальерс считались безоговорочными аутсайдерами финальной серии плей-офф против Голден Стэйта, но отыгрались со счета 1:3.

Решающий матч сезона проходил в Окленде, а его судьба решилась на последних секундах, когда ЛеБрон Джеймс заблокировал бросок Андре Игуодалы, а затем Кайри Ирвинг через руки Стефена Карри забил главный трехочковый в своей карьере.

Кливленд впервые в истории стал чемпионом НБА, а ЛеБрон Джеймс исполнил свою давнюю мечту и привез титул в родной город.