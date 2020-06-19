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  4. 4 года назад Кливленд обыграл Голден Стэйт в финале НБА. ВИДЕО
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4 года назад Кливленд обыграл Голден Стэйт в финале НБА. ВИДЕО

Баскетбол
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Исторический триумф ЛеБрона Джеймса и компании.

4 года назад Кливленд обыграл Голден Стэйт в финале НБА. ВИДЕО
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Кавальерс считались безоговорочными аутсайдерами финальной серии плей-офф против Голден Стэйта, но отыгрались со счета 1:3.

Решающий матч сезона проходил в Окленде, а его судьба решилась на последних секундах, когда ЛеБрон Джеймс заблокировал бросок Андре Игуодалы, а затем Кайри Ирвинг через руки Стефена Карри забил главный трехочковый в своей карьере.

Кливленд впервые в истории стал чемпионом НБА, а ЛеБрон Джеймс исполнил свою давнюю мечту и привез титул в родной город.

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В статье: НБА Кливленд Кавальерс Голден Стэйт
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