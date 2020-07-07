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Лидер Индианы пропустит рестарт сезона в НБА

Баскетбол
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Виктор Оладипо не приедет в Орландо.

Лидер Индианы пропустит рестарт сезона в НБА
Новина українською

Оладипо отказался от участия в возобновлении сезона в связи с недавнем разрывом сухожилия, которое стоило ему года карьеры. 28-летний американец вернулся в строй в конце января и до наступления пандемии коронавируса успел отыграть 13 матчей.

Оладипо в сезоне 2019-2020 в среднем за игру приносил Индиане всего по 13,8 очка и 3,2 подбора. В последнем полноценном сезоне защитник набирал рекордные в карьере 23,1 очка.

Индиана на момент приостановки сезона с показателем 39-26 занимала пятое место в Восточной конференции.

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В статье: НБА Индиана Пэйсерс
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