Лидер Индианы пропустит рестарт сезона в НБА

Оладипо отказался от участия в возобновлении сезона в связи с недавнем разрывом сухожилия, которое стоило ему года карьеры. 28-летний американец вернулся в строй в конце января и до наступления пандемии коронавируса успел отыграть 13 матчей.

Оладипо в сезоне 2019-2020 в среднем за игру приносил Индиане всего по 13,8 очка и 3,2 подбора. В последнем полноценном сезоне защитник набирал рекордные в карьере 23,1 очка.

Индиана на момент приостановки сезона с показателем 39-26 занимала пятое место в Восточной конференции.