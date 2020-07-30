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Леброн Джеймс показал видео с тренировки перед стартом сезона

Баскетбол
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Игрок набирает форму

Леброн Джеймс показал видео с тренировки перед стартом сезона
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Лёгкий форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс тренируется с голым торсом при подготовке к первому матчу рестарта сезона НБА с "Лос-Анджелес Клипперс".

35-летний Джеймс в нынешнем сезоне набирает в среднем 25,0 очка, 10,6 передачи и 7,9 подбора за матч при 49% точности с игры. Леброн считается одним из главных претендентов на награду MVP наряду с форвардом "Милуоки Бакс" Яннисом Адетокунбо.

"Лос-Анджелес Лейкерс" Джеймса уверенно лидировал в Западной конференции до приостановки сезона НБА-2019/2020 из-за пандемии коронавируса. Джеймс постарается завоевать четвёртый чемпионский титул за карьеру, когда лига возобновит сезон в парке развлечений "Диснейуорлд" в Орландо 30 июля.

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В статье: ЛеБрон Джеймс Лос-Анджелес Лейкерс
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