  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Лейкерс впервые со времен Брайанта выиграли Западную конференцию
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лейкерс впервые со времен Брайанта выиграли Западную конференцию

Баскетбол
(1 голосов)

Долгожданный триумф Озерных.

Лейкерс впервые со времен Брайанта выиграли Западную конференцию
Новина українською

Накануне Лейкерс в кампусе в Орландо обыграли Юту (116:108) и стали недосягаемыми для Клипперс в борьбе за первую строку на Западе.

Лейкерс выиграли конференцию в 17-й раз в истории и впервые с сезона 2009-2010, когда команда с Коби Брайантом, Пау Газолем и Ламаром Одомом завоевала последний в истории франшизы титул.

В текущем сезоне ключевыми игроками Лейкерс являются Энтони Дэвис (26,8 очка и 9,4 подбора в среднем за игру) и ЛеБрон Джеймс (25,4 очка, 8,0 подбора и 10,4 передачи).

В первом раунде плей-офф соперником Лейкерс станет команда, занявшая на Западе восьмое место. На эту позицию претендуют Мемфис, Портленд, Сан-Антонио, Нью-Орлеан, Сакраменто и Финикс.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: НБА Лос-Анджелес Лейкерс
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...