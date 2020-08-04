Лейкерс впервые со времен Брайанта выиграли Западную конференцию

Накануне Лейкерс в кампусе в Орландо обыграли Юту (116:108) и стали недосягаемыми для Клипперс в борьбе за первую строку на Западе.

Лейкерс выиграли конференцию в 17-й раз в истории и впервые с сезона 2009-2010, когда команда с Коби Брайантом, Пау Газолем и Ламаром Одомом завоевала последний в истории франшизы титул.

В текущем сезоне ключевыми игроками Лейкерс являются Энтони Дэвис (26,8 очка и 9,4 подбора в среднем за игру) и ЛеБрон Джеймс (25,4 очка, 8,0 подбора и 10,4 передачи).

В первом раунде плей-офф соперником Лейкерс станет команда, занявшая на Западе восьмое место. На эту позицию претендуют Мемфис, Портленд, Сан-Антонио, Нью-Орлеан, Сакраменто и Финикс.