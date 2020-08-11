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Киев-Баскет и Прометей напрямую прошли в основной раунд Кубка Европы ФИБА

Баскетбол
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Два клуба Суперлиги представят страну в еврокубке.

Киев-Баскет и Прометей напрямую прошли в основной раунд Кубка Европы ФИБА
Новина українською

Международная федерация баскетбола (ФИБА) из-за малого количества заявок объявила об отмене квалификационного этапа в Кубке Европы ФИБА.

Таким образом, без прохождения квалификации в еврокубок прошли Киев-Баскет и Прометей.

Третьим представителем Украины в турнире может стать чемпион Суперлиги Днепр, если команда Дениса Журавлева потерпит неудачу в квалификации Лиги чемпионов.

Согласно формату Кубка Европы ФИБА, 27 команд будут распределены на 7 групп по 3-4 команды в каждой группе.

Напомним, в прошлом сезоне Киев-Баскет в Кубке Европы ФИБА дошел до четвертьфинала, дважды проиграв турецкой Каршияке.

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В статье: БК Киев-Баскет БК Прометей (Камянское) Кубок Европы ФИБА
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