Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Киев-Баскет подписал третьего американца
Это последний новичок команды перед стартом нового сезона.
БК Киев-Баскет официально сообщил о подписании контракта с 23-летним «большим» из США Майком Джейкобсоном.
Джейкобсон приедет в Украину без опыта выступлений на профессиональном уровне. В NCAA американец провел по два сезона в командах университета Небраски и Айовы.
В своем последнем сезона среди студентов Джейкобсон в среднем за игру набирал по 7,8 очка и 5,9 подбора.
Помимо Джейкобсона в сезоне 2020-2021 главный тренер Киев-Баскета Айнарс Багатскис сможет рассчитывать еще на двух легионеров из США – Брюса Месси и Брендона Янга.