Киев-Баскет подписал третьего американца

БК Киев-Баскет официально сообщил о подписании контракта с 23-летним «большим» из США Майком Джейкобсоном.

Джейкобсон приедет в Украину без опыта выступлений на профессиональном уровне. В NCAA американец провел по два сезона в командах университета Небраски и Айовы.

В своем последнем сезона среди студентов Джейкобсон в среднем за игру набирал по 7,8 очка и 5,9 подбора.

Помимо Джейкобсона в сезоне 2020-2021 главный тренер Киев-Баскета Айнарс Багатскис сможет рассчитывать еще на двух легионеров из США – Брюса Месси и Брендона Янга.