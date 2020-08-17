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Киев-Баскет подписал третьего американца

Баскетбол
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Это последний новичок команды перед стартом нового сезона.

Киев-Баскет подписал третьего американца
Новина українською

БК Киев-Баскет официально сообщил о подписании контракта с 23-летним «большим» из США Майком Джейкобсоном.

Джейкобсон приедет в Украину без опыта выступлений на профессиональном уровне. В NCAA американец провел по два сезона в командах университета Небраски и Айовы.

В своем последнем сезона среди студентов Джейкобсон в среднем за игру набирал по 7,8 очка и 5,9 подбора.

Помимо Джейкобсона в сезоне 2020-2021 главный тренер Киев-Баскета Айнарс Багатскис сможет рассчитывать еще на двух легионеров из США – Брюса Месси и Брендона Янга.

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В статье: Баскетбольная Суперлига БК Киев-Баскет
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