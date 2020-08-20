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Плей-офф НБА: Даллас бьет Клипперс, Торонто и Бостон уходят в отрыв

Баскетбол
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В главной баскетбольной лиге мира продолжается первый раунд плей-офф.

Плей-офф НБА: Даллас бьет Клипперс, Торонто и Бостон уходят в отрыв
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Торонто – Бруклин 104:99 (29:33, 21:20, 24:27, 30:19)

Счет в серии 2:0

Денвер – Юта 105:124 (25:27, 23:34, 29:43, 28:20)

Счет в серии 1:1

Бостон – Филадельфия 128:101 (27:33, 38:24, 33:18, 30:26)

Счет в серии 2:0

Клипперс – Даллас 114:127 (25:29, 31:32, 29:37, 29:29)

Счет в серии 1:1

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В статье: НБА Торонто Рэпторс Лос-Анджелес Клипперс
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