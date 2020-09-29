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Контрольный матч между Одессой и Тернополем закончился массовым побоищем. ВИДЕО
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Конфликт между баскетболистами вспыхнул в середине решающей четверти при счете 66:64 в пользу Тернополя. Все началось с того, что центровой Тернополя Максим Сандул в борьбе за подбор ударил по голове Юрия Кондракова. За одноклубника мгновенно вступился американский легионер Одессы Баден Джаксен, которого Сандул ударил кулаком по лицу.
По решению судей товарищеский матч между Одессой и Тернополем был досрочно завершен в четвертой четверти.
Отметим, что Федерация баскетбола Украины на официальном уровне до сих пор не отреагировала на инцидент в матче Одесса – Тернополь.