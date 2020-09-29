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Контрольный матч между Одессой и Тернополем закончился массовым побоищем. ВИДЕО

Баскетбол
(1 голосов)

Начинали играть в баскетбол, а закончили боксом

Контрольный матч между Одессой и Тернополем закончился массовым побоищем. ВИДЕО
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Конфликт между баскетболистами вспыхнул в середине решающей четверти при счете 66:64 в пользу Тернополя. Все началось с того, что центровой Тернополя Максим Сандул в борьбе за подбор ударил по голове Юрия Кондракова. За одноклубника мгновенно вступился американский легионер Одессы Баден Джаксен, которого Сандул ударил кулаком по лицу.

По решению судей товарищеский матч между Одессой и Тернополем был досрочно завершен в четвертой четверти.

Отметим, что Федерация баскетбола Украины на официальном уровне до сих пор не отреагировала на инцидент в матче Одесса – Тернополь.

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В статье: БК Одесса БК Тернополь
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Комментарии (2)
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ihor7 (Тернопіль)
29.09.2020 в 15:21
Нє, ну я звісно за своїх, але по-моєму одеський афроукраїнець явно провокував бійку.
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Микко82 (Херсон)
29.09.2020 в 15:13
Welcome to the jungle.
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