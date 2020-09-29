Контрольный матч между Одессой и Тернополем закончился массовым побоищем. ВИДЕО

Конфликт между баскетболистами вспыхнул в середине решающей четверти при счете 66:64 в пользу Тернополя. Все началось с того, что центровой Тернополя Максим Сандул в борьбе за подбор ударил по голове Юрия Кондракова. За одноклубника мгновенно вступился американский легионер Одессы Баден Джаксен, которого Сандул ударил кулаком по лицу.

По решению судей товарищеский матч между Одессой и Тернополем был досрочно завершен в четвертой четверти.

Отметим, что Федерация баскетбола Украины на официальном уровне до сих пор не отреагировала на инцидент в матче Одесса – Тернополь.