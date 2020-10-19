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Скандал в Суперлиге: Будивельник считает, что у него украли победу

Баскетбол
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Киевляне не согласны с решением судей

Скандал в Суперлиге: Будивельник считает, что у него украли победу
Новина українською

Ключевой момент матча Суперлиги между Будивельником и Харьковскими Соколами произошел за несколько секунд до конца решающей четверти, когда при счете 77:79 форвард Соколов Владимир Шевченко коснулся мяча после трехочкового в исполнении американского легионера Будивельника Реджи Джонсона. Киевляне считают, что судьи ошибочно не засчитали бросок, который должен был стать победным.

В течение трех дней Директорат чемпионата рассмотрит протест Будивельника, сообщает официальный сайт Федерации баскетбола Украины.

Будивельник после возращения в Суперлигу начал сезон с двух поражений.

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В статье: Баскетбольная Суперлига БК Будивельник (Киев) БК Харьковские Соколы
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