Скандал в Суперлиге: Будивельник считает, что у него украли победу

Ключевой момент матча Суперлиги между Будивельником и Харьковскими Соколами произошел за несколько секунд до конца решающей четверти, когда при счете 77:79 форвард Соколов Владимир Шевченко коснулся мяча после трехочкового в исполнении американского легионера Будивельника Реджи Джонсона. Киевляне считают, что судьи ошибочно не засчитали бросок, который должен был стать победным.

В течение трех дней Директорат чемпионата рассмотрит протест Будивельника, сообщает официальный сайт Федерации баскетбола Украины.

Будивельник после возращения в Суперлигу начал сезон с двух поражений.