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Скандал в Суперлиге: Будивельник считает, что у него украли победу
Киевляне не согласны с решением судей
Ключевой момент матча Суперлиги между Будивельником и Харьковскими Соколами произошел за несколько секунд до конца решающей четверти, когда при счете 77:79 форвард Соколов Владимир Шевченко коснулся мяча после трехочкового в исполнении американского легионера Будивельника Реджи Джонсона. Киевляне считают, что судьи ошибочно не засчитали бросок, который должен был стать победным.
В течение трех дней Директорат чемпионата рассмотрит протест Будивельника, сообщает официальный сайт Федерации баскетбола Украины.
Будивельник после возращения в Суперлигу начал сезон с двух поражений.
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