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Киев-Баскет обыграл Днепр в главном матче уик-энда в Суперлиге
Первое поражение в сезоне для действующего чемпиона
Киев-Баскет мог побеждать с более комфортным счетом, но во второй половине матча подопечные Айнарса Багатскиса растеряли преимущество в 10 очков.
В концовке матча ключевым стал точный проход Майкла Джейкобсена, который за 40 секунд до финальной сирены увеличил преимущество киевлян до 4 очков. Станислав Тимофеенко трехочковым возродил интригу, однако потенциально победный бросок Генри Дугата оказался очень неточным.
У Киев-Баскета самым результативным стал Богдан Близнюк (16+5 подборов), а в Днепре 14 очков в активе Станислава Тимофеенко.
С показателем 6-0 Киев-Баскет единолично возглавляет турнирную таблицу, Днепр (3-1) замыкает топ-4.
Киев-Баскет – Днепр – 76:75 (18:18, 21:16, 22:21, 15:20)
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