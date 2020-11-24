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Хьюстон подписал экс-звезду НБА

Баскетбол
(2 голосов)

Шанс перезагрузить карьеру

Хьюстон подписал экс-звезду НБА
Новина українською

Некогда звездный центровой ДеМаркус Казинс сезон 2020-2021 проведет в Хьюстоне, сообщает инсайдер The Athletic Шамс Чарания. Стороны договорились о годичном негарантированном контракте.

"Я благодарен за возможность и с нетерпением жду того, что ждет впереди", - прокомментировал Казинс переход в Хьюстон.

Казинс в сезоне 2019-2020 на площадку не выходил. Перед стартом сезона центровой порвал крестообразные связки колена и был отчислен из Лейкерс.

Четырехкратный участник Матчей всех звезд в НБА поиграл в Сакраменто, Нью-Орлеане и Голден Стэйте. Всего в среднем за игру Казинс набирает по 21,2 очка и 10,9 подбора.

Помимо ДеМаркус Казинса Хьюстон в межсезонье договорился с тяжелым форвардом Детройта Кристианом Вудом.

Ожидается, что Хьюстон в ближайшее время обменяет Джеймса Хардена или Рассела Уэстбрука. Не исключено, что клуб покинут оба лидера Рокетс.

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В статье: НБА Демаркус Казинс
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