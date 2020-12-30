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Лень набрал два очка в дебютном матче в Торонто

Баскетбол
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А его команда снова проиграла

Лень набрал два очка в дебютном матче в Торонто
Новина українською

Торонто провалил вторую половину выездного матча против Филадельфии и потерпел третье поражение на старте сезона 2020-2021.

Главный тренер Рэпторс Ник Нерс в этом матче впервые задействовал Алексея Леня. Украинец за 21 минуту набрал 2 очка (1 из 1 с игры, 0 из 2 с линии штрафных), собрал 5 подборов, отдал 2 результативных передачи, поставил 1 блок-шот и совершил 4 потери. Показатель полезности Леня составил "+3".

Филадельфия – Торонто 100:93 (17:28, 31:28, 28:20, 24:17)

Первую победу в сезоне Торонто Алексея Леня попытается одержать 1 января в матче с Нью-Йорком.

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В статье: Алексей Лень НБА Торонто Рэпторс
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