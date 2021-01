Звезду Бруклина на неделю отстранили от игр из-за коронавируса

Форвард Бруклина Кевин Дюрант пропустит неделю из-за протокола НБА по профилактике COVID-19, сообщает в Твиттере инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски.

Kevin Durant's facing a 7-day quarantine under league protocols because of exposure to a positive COVID-19 case, sources tell ESPN. He had the coronavirus in May, continues to register antibodies and has tested negative in multiple recents tests. He'd miss 4 games in next week. https://t.co/HFHFKHolte