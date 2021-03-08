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Джеймс Харден отреагировал на переход Гриффина в Бруклин

Баскетбол
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Джеймс рад приветствовать игрока в команде

Джеймс Харден отреагировал на переход Гриффина в Бруклин

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Защитник "Бруклин Нетс" Джеймс Харден высказался о переходе тяжёлого форварда Блэйка Гриффина в клуб.

"Уверен, он хочет побеждать. Он очень поможет "Нетс". Мы уже видели некоторые изменения в его игре, несмотря на то что он высоко прыгает, он улучшил бросок и забивает больше трёхочковых. Мы более чем рады приветствовать его в команде", — приводит слова Хардена Gazzetta.gr.

Ранее шестикратный участник Матча звёзд НБА Гриффин достиг соглашения о выкупе контракта с "Детройт Пистонс".

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В статье: Джеймс Харден
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