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Джеймс Харден отреагировал на переход Гриффина в Бруклин
Джеймс рад приветствовать игрока в команде
Защитник "Бруклин Нетс" Джеймс Харден высказался о переходе тяжёлого форварда Блэйка Гриффина в клуб.
"Уверен, он хочет побеждать. Он очень поможет "Нетс". Мы уже видели некоторые изменения в его игре, несмотря на то что он высоко прыгает, он улучшил бросок и забивает больше трёхочковых. Мы более чем рады приветствовать его в команде", — приводит слова Хардена Gazzetta.gr.
Ранее шестикратный участник Матча звёзд НБА Гриффин достиг соглашения о выкупе контракта с "Детройт Пистонс".
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