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Лень набрал 7 очков в поражении от Нью-Йорка
Вашингтон продолжает катиться вниз
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вашингтон провалил решающую четверть выездного матча против Нью-Йорка и продлил свою серию неудач до трех игр.
Алексей Лень вышел в стартовой пятерке и за 22 минуты набрал 7 очков (3 из 3 с игры, 1 из 2 с линии штрафных). Также в активе украинца 3 подбора и 2 блок-шота, а его показатель полезности составил «+».
Лень в сезоне 2020-2021 в составе Торонто и Вашингтона в среднем за игру набирает по 6,1 очка и 3,5 подбора.
Нью-Йорк – Вашингтон 106:102 (20:25, 25:35, 22:18, 39:24)
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