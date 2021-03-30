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Данк Террелла после сумасшедшего ассиста Тимофеенко – момент недели в Суперлиге. ВИДЕО
Самые яркие моменты последних матчей чемпионата Украины
фото - fbu.ua
YouTube-канал Федерации баскетбола Украины опубликовал топ-10 моментов матчей Суперлиги с 26 по 28 марта.
На первом месте оказался быстрый прорыв от БК Днепр в матче с Харьковскими Соколами с данком Джареда Террелла и самоотверженной игрой Станислава Тимофеенко.
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