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Данк Террелла после сумасшедшего ассиста Тимофеенко – момент недели в Суперлиге. ВИДЕО

Баскетбол
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Самые яркие моменты последних матчей чемпионата Украины

Данк Террелла после сумасшедшего ассиста Тимофеенко – момент недели в Суперлиге. ВИДЕО

фото - fbu.ua

Новина українською

YouTube-канал Федерации баскетбола Украины опубликовал топ-10 моментов матчей Суперлиги с 26 по 28 марта.

На первом месте оказался быстрый прорыв от БК Днепр в матче с Харьковскими Соколами с данком Джареда Террелла и самоотверженной игрой Станислава Тимофеенко.

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В статье: БК Днепр Баскетбольная Суперлига
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