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Сумасшедший блок-шот против Зайона – момент дня в НБА. ВИДЕО
Главные хайлайты вторника в НБА
фото - USA TODAY Sports
Официальный YouTube-канал НБА представил топ-10 моментов сегодняшних матчей регулярного чемпионата.
Первое место занял центровой Атланты Клинт Капела и его эффектный блок-шот на звезде Нью-Орлеана Зайоне Уильямсоне.
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