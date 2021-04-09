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НБА: Клипперс остановил Финикс, Лейкерс проиграли Майами

Баскетбол
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Результаты матчей дня в главной баскетбольной лиге мира

НБА: Клипперс остановил Финикс, Лейкерс проиграли Майами

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Торонто – Чикаго 113:122 (27:33, 24:31, 28:33, 34:25)

Майами – Лейкерс 110:104 (32:27, 22:29, 29:24, 27:24)

Даллас – Милуоки 116:101 (29:31, 26:25, 25:28, 36:17)

Клипперс – Финикс 113:103 (27:23, 27:33, 29:25, 30:22)

Юта – Портленд 122:103 (30:29, 23:27, 40:19, 29:28)

Сакраменто – Детройт 101:113 (23:27, 21:35, 30:27, 27:24)

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В статье: НБА Лос-Анджелес Клипперс Лос-Анджелес Лейкерс
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