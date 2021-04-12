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Михайлюк может сменить НБА на Евролигу

Баскетбол
(2 голосов)

Посмотрим, что произойдет летом

Михайлюк может сменить НБА на Евролигу

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Испанский портал Encestando включил украинского легионера Оклахомы Святослава Михайлюка в список баскетболистов, которые летом могут переехать из НБА в видные клубы Евролиги.

Михайлюк по окончании сезона 2020-2021 становится свободным агентом. Источник утверждает, что защитник сборной Украины может рассмотреть предложения от клубов Евролиги, если не получит достойный контракт в НБА.

Михайлюк начинал сезон в Детройте, но в марте перебрался в Оклахому.

В НБА Святослав Михайлюк за 3 года в составе Лейкерс, Детройта и Оклахомы провел 147 матчей, набирая в среднем за игру по 6,9 очка, 1,7 подбора и 1,5 передачи.

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В статье: НБА Святослав Михайлюк Евролига
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