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Михайлюк может сменить НБА на Евролигу
Посмотрим, что произойдет летом
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Испанский портал Encestando включил украинского легионера Оклахомы Святослава Михайлюка в список баскетболистов, которые летом могут переехать из НБА в видные клубы Евролиги.
Михайлюк по окончании сезона 2020-2021 становится свободным агентом. Источник утверждает, что защитник сборной Украины может рассмотреть предложения от клубов Евролиги, если не получит достойный контракт в НБА.
Михайлюк начинал сезон в Детройте, но в марте перебрался в Оклахому.
В НБА Святослав Михайлюк за 3 года в составе Лейкерс, Детройта и Оклахомы провел 147 матчей, набирая в среднем за игру по 6,9 очка, 1,7 подбора и 1,5 передачи.
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