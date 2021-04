Никто и никогда не уходил вот так: 5-летие легендарного прощания Коби Брайанта с НБА

Оригинал статьи – Бакстер Холмс, ESPN

Перевод и адаптация – UA-Футбол

Текст впервые был опубликован в апреле 2016 года

Часы отсчитывали полночь среды…Многочисленные торговые точки и витрины в Стейплс-центре давно опустели. Уборщики сметали груды фиолетовых и золотых конфетти, лент и воздушных шаров в белые мешки для мусора. Но Коби Брайант остался на площадке.

В черной толстовке с капюшоном Лос-Анджелес Лейкерс, спортивных штанах и кроссовках 37-летний защитник вместе с супругой Ванессой и двумя маленькими дочерями позировал для фотографов на фоне логотипа родной франшизы, которой отдал ровно 20 лет своего спортивного пути.

Когда щелкали ставни и хлопали вспышки, Брайант улыбался, задерживаясь на том месте, где он произнес то самое идеальное прощание, настолько подходящее и сюрреалистичное, что спустя месяц экс-президент США Барак Обама на своем последнем ужине для прессы в Белом доме точно так же попрощался с публикой, как и Коби после своего финального матча в карьере.

