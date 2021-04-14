Никто и никогда не уходил вот так: 5-летие легендарного прощания Коби Брайанта с НБА

Оригинал статьи – Бакстер Холмс, ESPN

Перевод и адаптация – UA-Футбол

Текст впервые был опубликован в апреле 2016 года

Часы отсчитывали полночь среды…Многочисленные торговые точки и витрины в Стейплс-центре давно опустели. Уборщики сметали груды фиолетовых и золотых конфетти, лент и воздушных шаров в белые мешки для мусора. Но Коби Брайант остался на площадке.

В черной толстовке с капюшоном Лос-Анджелес Лейкерс, спортивных штанах и кроссовках 37-летний защитник вместе с супругой Ванессой и двумя маленькими дочерями позировал для фотографов на фоне логотипа родной франшизы, которой отдал ровно 20 лет своего спортивного пути.

Когда щелкали ставни и хлопали вспышки, Брайант улыбался, задерживаясь на том месте, где он произнес то самое идеальное прощание, настолько подходящее и сюрреалистичное, что спустя месяц экс-президент США Барак Обама на своем последнем ужине для прессы в Белом доме точно так же попрощался с публикой, как и Коби после своего финального матча в карьере.

"Mamba out." ????#OTD in 2016, Kobe went for 60 PTS in his final NBA game. pic.twitter.com/OhKQNAwHXz — NBA TV (@NBATV) April 13, 2021

Только Коби Брайант мог уйти так, как он ушел. В последней игре своей легендарной карьеры «Черная Мамба» отгрузил в корзину Юты 60 очков и стал автором победного броска за 31,6 секунды до конца решающей четверти. Он набрал 15 из 17 последних очков Лейкерс в матче и в одиночку перебросал Юту в заключительной 12-минутке (23-21).

Конечно же, Брайант не мог уйти на щите. Лейкерс благодаря сумасшедшим усилиями своей иконы одолели Юту (101:96) и на победной ноте попрощались с тем человеком, которые два десятка лет был олицетворением Лос-Анджелеса во всем мире.

«Трудно поверить, что это произошло именно так. Я все еще в шоке», - говорил Брайант после того, как в шестой раз в карьере набрал как минимум 60 очков.

Сейчас уже никто и не вспомнит, что прощальный сезон Брайанта начался с броска в боковую часть щита в предсезонном матче Лейкерс на Гавайях. И дальше ситуация не улучшилась. Под неиссякаемый поток видео-трибьютов, оваций и скандирований Коби начал штамповать один за другим матчи с огромным количеством бросков и мизерным коэффициентом полезности. Впервые в сезоне 5-кратный чемпион завершил матч с 50-процентной реализацией только в 21-й игре против Торонто – к тому времени Лейкерс сподобились выиграть лишь 3 матча при 18 поражениях.

Брайант продолжил зарабатывать сравнения с суперзвездами, которые стали бледной тенью себя прежних, но именно Коби оставался единственным центром внимания Лейкерс и своим догорающим сиянием затмевал тот факт, что Озерные проводили худший сезон в истории франшизы (17-65).

Кульминация прощального турне Брайанта наступила 13 апреля. В тот день Коби выбросил рекордные в карьере 50 бросков с игры и повторил достижение Рика Бэрри образца 1967 года.

5 years ago today ????????



Kobe Bryant scored 60 points in his final NBA game. pic.twitter.com/xE7qaLDLla — NBA (@NBA) April 13, 2021

В день матча с Ютой Брайант взял на себя 58,8% от всех бросков с Лейкерс – и это был самый высокий процент в его карьере, даже больше, чем в тот день, когда Коби в 2006 году в матче с Торонто набрал 81 очко. И не было ничего более символичного, чем 50 бросков Брайанта в его финальном матче. Он всегда был таким артиллеристом, который бросал столько, сколько ему заблагорассудится, даже порой чрезмерно.

Но когда Брайант объявил, что сезон 2015-2016 станет последним в его карьере, стало понятно, что никто не посмеет ограничивать Коби в том, что ему захочется делать на площадке. И он в полной мере пользовался свободой действий.

«Мои одноклубники просто продолжали подбадривать меня, говоря мне: «Бросай, бросай, бросай, бросай», - говорил Брайант.

Брайант играл так, как будто он пытался высосать каждый бросок из своей баскетбольной души, удовлетворяя болельщиков, которые потратили тысячи долларов, чтобы увидеть последнее представление иконы спорта. Коби говорил, что ему было непросто справляться с нервами и эмоциями, он планировал следовать своему обычному распорядку игрового дня и сосредотачиваться только на баскетболе, но масштаб его фигуры был таким, что это было просто невозможно.

«Это не сработало», - сказал он со смехом. «Было так много людей, с которыми можно было поговорить и сфотографироваться, было так много вещей, которые нужно было подписать. Я просто отдал себя этому. Я просто сказал, что это нормально, это круто, наслаждайся этим. Было весело».

А ведь того 60-очкового перформанса в прощальном матче в карьере могло и не быть. В 37 лет после тяжелой травмы ахилла тело Брайанта отчаянно противилось нагрузкам современной НБА, поэтому порой Коби, несмотря на физиотерапию и ежедневные процедуры, посещали мысли о том, что он не сможет дотянуть до финиша.

Он пропускал игры для отдыха, а в некоторых матчах проводил на площадке менее 10 минут. Все ради одной цели – уйти самому, а не потому, что его тело решило, что хватит.

«Трудно описать. Это похоже на то, как будто вы в тумане, и все движется очень медленно, но очень быстро. Вы пытаетесь смотреть и воспринимать все это. Вы пытаетесь наблюдать, но вы не совсем уверены, где искать, чтобы просто осознать все это. Очень сложно сделать. Но это похоже на сон», - говорил Брайант после последнего матча в карьере.

Это не был идеальный финал карьеры, потому что для максималиста Брайанта идеальным стало бы шестое чемпионство с Лейкерс. Но в том сезоне Озерные были беспросветным аутсайдером НБА, потому все, что он мог сделать, это попытаться устроить шоу в одиночку. И он сделал это.

Сидя в переполненном зале для пресс-конференций с участием 450-500 представителей СМИ, пришедших на его финальную игру, Брайант снова надел желтую майку Лейкерс. Казалось, что он не хотел снимать её, а хотел двигаться дальше со своей давней одержимостью, но он рассмеялся над этой мыслью.

Затем Брайант замолчал. Он рассказал о том, как его товарищи по команде облили его шампанским, когда он вошел в раздевалку после игры с Ютой. «Это только для чемпионатов, - сказал он им, - но пусть будет».

Он чувствовал запах шампанского на своей футболке, как и в прошлые июньские времена, когда Коби доминировал в НБА сначала с Шаком, а потом и с Пау Газолем. И тогда Брайант признался, что больше не готов двигаться дальше. «Снять эту майку будет очень странным ощущением», - сказал он.

Когда на последней минуте матча с Ютой Брайант реализовал фирменный джампер с отклонением и вывел Лейкерс вперед 97-96, весь Стейпл-центр взорвался в сумасшедшем восторге от того, что Коби подарил им еще один клатч-бросок. Символично, что свое последнее очко в карьере Брайант набрал с линии штрафного броска, как и его первое очко в Нью-Йорке 5 ноября 1996 года.

До конца матча оставалось еще несколько секунд, стало очевидно, что Лейкерс вырвали победу в прощальном матче с Ютой – и Коби снова оказался в пучине очередных оваций и еще более оглушительных рыков толпы. Обняв товарищей по команде и бывших одноклубников, пропитанный потом и измученный Коби вышел в центр площадки и обратился к публике. «Вы знаете, я не могу поверить, как быстро прошли 20 лет, - сказал Брайант. «Это безумие».

Позже Лейкерс показали видео-трибьют для Брайанта при участии Джека Николсона, Снуп Догга, Шакила О'Нила и Фила Джексона, Кевина Дюранта и ЛеБрона Джеймса, а Мэджик Джонсон назвал Брайанта величайшим баскетболистом, когда-либо надевавшим джерси Лейкерс.

После всего этого Брайант сказал фанатам, насколько он ценит их лояльность на протяжении всей его карьеры. Он сказал им, как много значит играть только за Лейкерс, команду, которую он любил с детства. «Что я могу сказать?», – сказал Брайант с широкой улыбкой. «Мамба аут».

Но это еще был не конец. Спустя несколько часов Брайант вернулся на арену Лейкерс – с одной стороны корта американец поставил свой автограф на памятном номере № 8, просто подписав «Коби», а с другой стороны площадки он подписал памятный номер 24 надписью «Laker for Life! Kobe 24».

Он еще сфотографировался, пожал руки присутствующим, обнял близких ему людей и попрощался. В течение года Брайант получал множество прощальных подарков, но ни один из них не превзошел то, что ему подарили Лейкерс – целый сезон, когда он делал то, что ему нравилось. И никто не скажет, что он не заслужил такой подарок.

Под занавес своего незабываемого спектакля Коби Брайант опустился на колени и дважды прикоснулся к логотипу Лейкерс. Он подарил команде и этому городу множество воспоминаний, а также более половины своей жизни, а теперь он преподнес каждому свой прощальный презент – ночь, которая запомнится навсегда.